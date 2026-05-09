حفيظ دراجي يعلق على مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة

تحدث المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة، في كأس الكونفدرالية، خلال موسم 2025-2026.

وكتب حفيظ دراجي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس":"الزمالك المصري سيخوض هذا السبت ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية على أرضه في الجزائر، وأمام جمهور عاشق لفريقه حتى النخاع، لكنه في الوقت ذاته جمهور أصيل يعرف كيف يُكرم ضيوفه، خاصة عندما يكونون من أبناء مصر، بلد العراقة والحضارة والثقافة".

وتابع:" في الجزائر، الشغف لا يتعارض مع الاحترام والحماس لا يُلغي قيم الضيافة. وإن ضاقت بكم المدرجات، فمكانكم محفوظ في القلوب قبل المقاعد، وإن لم تتسع لكم المدرجات، نحملكم فوق رؤوسنا، مرحبا بكم في أرض الأحرار، حيث التنافس شريف، و حيث الأخوة أكبر من كل تتيجة".

موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى ملعب 5 جويلية بالجزائر فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.