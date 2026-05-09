بيطرى البحيرة :ضبط 2730 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمجازر والتصدي لكافة صور الغش الغذائي والتداول غير الآمن للمنتجات الغذائية .

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتورة إيمان راتب مدير المديرية، جهودها المكثفة خلال شهر أبريل الماضي ، حيث قامت المديرية ومن خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بمتابعة أعمال الذبح داخل المجازر الحكومية التابعة للمديرية، والتي شهدت ذبح عدد 7788 رأس ماشية، بما يضمن تقديم لحوم سليمة وآمنة للمواطنين وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة.

ولإحكام الرقابة على الأسواق ومحال بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ، نفذت المديرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، عدد 44 حملة تفتيشية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 108 محضر متنوع، وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب لحوم ومصنعاتها ودواجن وأسماك ماكريل ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي أوزان بلغت 2730 كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمنتجات الغذائية ، وردع أي ممارسات قد تضر بالأمن الغذائي ، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ، مشددةً على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي.