هل يأثم المقتدر الذي لم يضحي؟.. الإفتاء تجيب

أفادت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية لها بأن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست فريضة واجبة وفقا لراجح أقوال جمهور العلماء.

وأوضحت الدار أن المسلم الذي يترك الأضحية لا يقع عليه إثم شرعي إلا أن هذه الشعيرة تظل من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله خاصة في حق المستطيع الذي يملك سعة من المال.

وفي تفصيل لآراء المذاهب الفقهية حول هذه المسألة بينت الدار أن المالكية ذهبوا إلى وجوبها على المقتدر وعدم جواز تركها إلا لعذر.

وفي المقابل يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أنها سنة مؤكدة يُندب للمسلم القادر فعلها ولا يأثم بتركها وإن كان ذلك يفوّت عليه ثوابا جزيلا وفضلا عظيما.



وحثت دار الإفتاء المسلمين ممن وسع الله عليهم في الرزق على عدم التفريط في هذه السنة النبوية لما فيها من إحياء لذكرى وسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام. كما شددت على دور الأضحية في التوسعة على الأهل والفقراء والمساكين خلال أيام العيد مشيرة إلى أن المقتدر بتركها يحرم نفسه من الفضل الذي سنه رسول الله في تلك الأيام المباركة.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة

يذكر أن دار الإفتاء المصرية تستعد لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة، وإعلان يوم وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد مغرب يوم السبت 29 ذو القعدة والموافق 16 مايو 2026.

وفي حال ثبوت الرؤية سيكون يوم الأحد الموافق 17 مايو أول أيام شهر ذي الحجة ويوم الاثنين 25 مايو وقفة عرفات، والثلاثاء 26 مايو أول أيام عيد الأضحى.