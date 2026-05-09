الترسانة: لن نفرط في نجوم الفريق.. وحان وقت العودة إلى الدوري الممتاز

أكد محمد طارق السعيد عضو مجلس إدارة نادي الترسانة، والمشرف العام على الكرة، أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو العودة إلى الدوري الممتاز، مشددًا على تمسك الإدارة بالقوام الأساسي للفريق، رغم الإغراءات والعروض الكبيرة التي تلقاها عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية.



وقال محمد طارق السعيد، خلال تصريحاته لبرنامج مدرج المحترفين عبر إذاعة أون سبورت: «الترسانة ناد كبير وعريق، ويلعب دائمًا بشرف ونزاهة، واستطعنا تحقيق الفوز على بترول أسيوط، كما تعادلنا مع أبوقير للأسمدة في الجولات الأخيرة، رغم المنافسة القوية على الصعود إلى الدوري الممتاز».



وتابع: «لم يحالفنا التوفيق في الصعود إلى الدوري الممتاز خلال المواسم الماضية، لكننا نعمل بقوة من أجل تحقيق هذا الهدف في الموسم المقبل».



وواصل: «لم نفرط في أي لاعب، رغم تلقينا عروضًا كبيرة من أندية الدوري الممتاز، تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه لبعض اللاعبين، أبرزهم تهامي سعيد، مروان عباس، وعوض التهامي، وميشو عمارة، وأوجستن أوتو».



وتابع محمد طارق: «استطعنا بناء فريق جيد جدًا، وسنعمل على تدعيمه بشكل أكبر تحت قيادة أحمد عيد عبدالملك، وحان الوقت لعودة نادي الترسانة إلى الدوري الممتاز».



واختتم المشرف العام على الكرة بنادي الترسانة تصريحاته: «رسالتي إلى وكلاء اللاعبين: ابتعدوا عن لاعبي الترسانة، فمجلس الإدارة قرر عدم التفريط في أي لاعب، خاصة أننا نمتلك مديرًا فنيًا كبيرًا، وكل اللاعبين يتمنون العمل تحت قيادته، وسنستغل ذلك في تحقيق حلم العودة إلى الممتاز».