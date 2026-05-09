لجلسة 11 يوليو| تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية داعش أكتوبر

قررت جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حماده الصاوى ، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش أكتوبر، لجلسة 11 يوليو للاطلاع.

داعش أكتوبر

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 واحتى 24 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

كما وجه للمتهمين من الثاني وحتى السادس تهم بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.