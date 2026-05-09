الداخلية تكشف سقوط أجنبيين للنصب على المواطنين بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .

تفاصيل الواقعة

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" – مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على الموطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر تطبيقات الهواتف الذكية والزعم بإمتلاكهما مبالغ مالية من العملات الأجنبية مغطاة بمادة خضراء لإخفاء ماهيتها ، وقدرتهما على تحويلها إلى مبالغ مالية صحيحة بإستخدام مواد كيميائية، ومطالبتهم ضحاياهم بمبالغ مالية لشراء تلك المواد الكميائية من الخارج مقابل حصولهم على نسبة من الأموال، وعقب ذلك يكتشف الضحايا بتعرضهم لواقعة نصب وأن تلك الأموال عبارة عن أوراق خضراء اللون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. وبحوزتهما (كمية من الأوراق بحجم عملات أجنبية، الأجهزة والمعدات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى، 3 هواتف محمولة ).. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.