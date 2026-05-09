لعب على أرضهم.. ضبط 3 أشخاص تعدوا على شخص بسلاح أبيض في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام 3 أشخاص بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض محدثين إصابته بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ أبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة البرلس بكفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شقيق القائم على النشر "مصاب بجروح وكدمات متفرقة") ، وطرف ثان: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى بالرأس وكدمة ") جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلاف حول قيام الطرف الثانى باللهو بجوار قطعة أرض خاصة بالأول قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإستخدام سلاح أبيض محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط الطرف الثانى فى حينه ، وبحوزتهم (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.