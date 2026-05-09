الزمالك واتحاد العاصمة لم يخسرا في نهائي الكونفدرالية

يدخل نادي الزمالك وإتحاد العاصمة قائمة الأندية التي حافظت على سجل خال من الهزائم في نهائيات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح كل منهما في تحقيق اللقب خلال جميع النهائيات التي خاضها حتى الآن.

وكان اتحاد العاصمة الجزائري قد توج بأول ألقابه القارية في نسخة 2023، عقب تفوقه على يانج أفريكانز في النهائي، ليحقق العلامة الكاملة في ظهوره النهائي الوحيد بالبطولة.



في المقابل، يواصل الزمالك تألقه في البطولة القارية، بعدما حصد لقب الكونفدرالية في مناسبتين سابقتين، الأولى عام 2019 والثانية في 2024، وجاء التتويج في المرتين على حساب نهضة بركان، ليفرض الفريق الأبيض عقدته على النادي المغربي في النهائيات القارية.

قدرة الفريقين



ويعكس هذا السجل المثالي قوة الفريقين وقدرتهما على التعامل مع المباريات الكبرى، خاصة في الأدوار النهائية التي تتطلب خبرات كبيرة وشخصية قوية داخل المستطيل الأخضر.