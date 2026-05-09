عزيز الشافعي يعلّق على جدل أغنية «تباعًا تباعًا» لشيرين برسالة لافتة

أشعل الملحن والشاعر عزيز الشافعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على حالة الجدل التي صاحبت كلمات أغنية «تباعًا تباعًا» للفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تم طرحها مؤخرًا وحققت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور منذ الساعات الأولى لصدورها.

وحرص عزيز الشافعي على الرد بطريقة غير مباشرة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي رسالة مقتضبة قال فيها: «واثق الخطوة يمشي ملكًا»، وهي العبارة التي اعتبرها عدد كبير من المتابعين إشارة واضحة إلى ثقته في الأغنية وكلماتها، خاصة بعد حالة النقاش الكبيرة التي أثيرت حول العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحوّلت الأغنية خلال الفترة الماضية إلى محور حديث الجمهور، حيث انقسمت الآراء حول طبيعة الكلمات والأسلوب المستخدم فيها، فبينما رأى البعض أن الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا كلاسيكيًا يعيد أجواء الأغاني القديمة، اعتبر آخرون أن صياغة بعض الجمل جاءت مختلفة وغير معتادة مقارنة بالأعمال الغنائية الحديثة.

وجاءت كلمات الأغنية بأسلوب شاعري واضح، إذ تقول شيرين عبد الوهاب في أحد المقاطع: «هقول لك تباعًا تباعًا إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد، وليه اندفعت اندفاعًا، وليه انقطعت انقطاعًا عن الدنيا وإنت بعيد»، وهي الكلمات التي لاقت تداولًا كبيرًا بين الجمهور عبر مختلف المنصات.

كما تضم الأغنية مقاطع رومانسية أخرى منها: «هخلص كلام الأغاني وألحن كلامي الجديد، نقضي الليالي استماعًا، وأسهر وأقول لك بحبك وعمري ما أقول لك وداعًا»، وهي الجمل التي اعتبرها جمهور شيرين امتدادًا للأغاني العاطفية الكلاسيكية التي تتميز بها.

ويُعد عزيز الشافعي واحدًا من أبرز صناع الأغنية في السنوات الأخيرة، حيث نجح في تقديم العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي، مستندًا إلى أسلوب خاص يجمع بين البساطة والروح الموسيقية المعاصرة.

وفي الوقت نفسه، تواصل شيرين عبد الوهاب نشاطها الفني وتحضيراتها لأعمال جديدة تسعى من خلالها إلى العودة بقوة إلى الساحة الغنائية، بينما تستمر أغنية «تباعًا تباعًا» في جذب اهتمام الجمهور وإثارة حالة واسعة من التفاعل والنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.