قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخصيص 1000 مقعد لجماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة
لـ 9 يونيو | تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية فض اعتصام النهضة
مصطفي بكري يرثي أخيه في ذكري وفاته الثالثة.. بهذه الكلمات
إن بي سي نيوز: رفض سعودي أطاح بخطة ترامب العسكرية في مضيق هرمز
ماكرون: مشروع جامعة سنجور بدأ في الاسكندرية منذ 35 عاماً
صدمها قطار.. مصرع جامعية بمحطة تفهنا الأشراف بالدقهلية
الرئيس السيسي: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يعكس التزام مصر بدعم التعليم والتنمية في أفريقيا
دون الـ 90 جنيها.. تراجع في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. مشروع جديد لزيادة مهلة التصالح لـ 6 سنوات
ماكرون: الفرنكوفونية مشروع عالمي يعزز التنوع الثقافي ويحمي التعددية اللغوية
كان شغال في صيانة الكوبري.. البحث عن عامل سقط بالترعة الإبراهيمية بأسيوط
ماكرون : التحالف بين مصر وفرنسا لأجل السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق 13 قافلة للرحمة والمواساة لتجوب المحافظات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 13 قافلة دعوية وإنسانية ضمن برنامج قوافل الرحمة والمواساة تحت شعار الشكر يزيد النعم ويجلب الرضا وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2026.

 وتستهدف هذه القوافل زيارة مجموعة من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام تعزيزا لدور الوزارة المجتمعي وامتدادا لرسالتها العلمية والتثقيفية في التواصل مع كافة فئات المجتمع المصري.


وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وبث روح التكافل والتراحم بين المواطنين عبر برامج توعوية تهدف إلى إدخال السرور على نفوس الفئات الأولى بالرعاية.

 كما تهدف اللقاءات إلى تأصيل قيمة الشكر كركيزة إيمانية تضمن استدامة النعم وتحقق الطمأنينة النفسية مع توضيح كيفية استثمار نعم الله فيما ينفع الفرد والمجتمع.


ويقوم على تنفيذ هذه القوافل نخبة من الأئمة والواعظات المتميزين حيث يقدمون كلمات إيمانية ومشاركات وجدانية تدمج بين البعد الإنساني والمنهج التربوي. 

ويعكس هذا التحرك الميداني حرص الأوقاف على أداء دورها المجتمعي بفاعلية جنبا إلى جنب مع مهامها الدعوية لنشر الفكر الوسطي المستنير في كافة ربوع الجمهورية.

الأوقاف تفتتح 81 مسجد خلال ابريل الماضي
وفي سياق آخر واصلت وزارة الأوقاف جهودها في عمارة بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى، حيث افتتحت خلال شهر أبريل ٢٠٢٦ عدد (٨١) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة المساجد، والاهتمام بتهيئتها لأداء الشعائر وإقامة الأنشطة الدعوية والتوعوية.

وشملت الافتتاحات عدد (٨) مساجد إنشاءً وبناءً جديدًا، وعدد (٤٦) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، إضافة إلى عدد (٢٧) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في إعمار بيوت الله -عز وجل-، والارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمصلين.

وزارة الأوقاف قوافل الرحمة التكافل الاجتماعي مايو 2026 رعاية الأيتام الأوقاف قافلة للرحمة والمواساة قافلة دعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

جورج كلوني يحتفل بعيد ميلاده الـ65 برفقة زوجته أمل كلوني في أجواء رومانسية

جورج كلوني يحتفل بعيد ميلاده الـ65 برفقة زوجته أمل في أجواء رومانسية

عبد الوهاب الدكالي

رحيل عبد الوهاب الدكالي.. جنازة مهيبة في وداع عميد الأغنية المغربية

بمشاركة طارق العريان وريا أبي راشد.. مركز السينما يناقش صعود المواهب العربية عالميًا في كان

بمشاركة طارق العريان.. مركز السينما يناقش صعود المواهب العربية عالميًا في كان

بالصور

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

حماية الدماغ الأبرز.. تناول البيض بانتظام يقلل الإصابة بهذه الأمراض

تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد