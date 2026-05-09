الأوقاف تطلق 13 قافلة للرحمة والمواساة لتجوب المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 13 قافلة دعوية وإنسانية ضمن برنامج قوافل الرحمة والمواساة تحت شعار الشكر يزيد النعم ويجلب الرضا وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2026.

وتستهدف هذه القوافل زيارة مجموعة من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام تعزيزا لدور الوزارة المجتمعي وامتدادا لرسالتها العلمية والتثقيفية في التواصل مع كافة فئات المجتمع المصري.



وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وبث روح التكافل والتراحم بين المواطنين عبر برامج توعوية تهدف إلى إدخال السرور على نفوس الفئات الأولى بالرعاية.

كما تهدف اللقاءات إلى تأصيل قيمة الشكر كركيزة إيمانية تضمن استدامة النعم وتحقق الطمأنينة النفسية مع توضيح كيفية استثمار نعم الله فيما ينفع الفرد والمجتمع.



ويقوم على تنفيذ هذه القوافل نخبة من الأئمة والواعظات المتميزين حيث يقدمون كلمات إيمانية ومشاركات وجدانية تدمج بين البعد الإنساني والمنهج التربوي.

ويعكس هذا التحرك الميداني حرص الأوقاف على أداء دورها المجتمعي بفاعلية جنبا إلى جنب مع مهامها الدعوية لنشر الفكر الوسطي المستنير في كافة ربوع الجمهورية.

الأوقاف تفتتح 81 مسجد خلال ابريل الماضي

وفي سياق آخر واصلت وزارة الأوقاف جهودها في عمارة بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى، حيث افتتحت خلال شهر أبريل ٢٠٢٦ عدد (٨١) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة المساجد، والاهتمام بتهيئتها لأداء الشعائر وإقامة الأنشطة الدعوية والتوعوية.

وشملت الافتتاحات عدد (٨) مساجد إنشاءً وبناءً جديدًا، وعدد (٤٦) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، إضافة إلى عدد (٢٧) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في إعمار بيوت الله -عز وجل-، والارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمصلين.