سقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل مواطن سوري وإصابة ابنته الطفلة بجروح، إثر تعرضهما لثلاث غارات استهدفتهما في مدينة النبطية جنوب البلاد، حيث فارقت الطفلة الحياة لاحقا متأثرة بجراحها.

كما سقط 3 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف سيارة على الطريق بين بلدتي العباسية وبرج رحال في قضاء صور.

وتعرضت بلدات عدة لقصف جوي ومدفعي، بينها مجدل زون، والمنصوري، وبيوت السياد، وبرعشيت، وصفد البطيخ، وتولين، والغندورية، وفرون، بالإضافة إلى غارات على العباسية وعين بعال، وأخرى استهدفت جبشيت وتبنين. وفي البقاع الغربي شرق البلاد، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارة على بلدة قليا.

كما شهدت بلدة البياضة الحدودية اشتباكات مباشرة بين قوات إسرائيلية وعناصر من "حزب الله"، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وتنفيذ عمليات نسف لمنازل في حي الجبانة بمدينة بنت جبيل.