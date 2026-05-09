حدث فريد.. الأزهر يُجمع الآلاف في «السرد القرآني» لتسميع المصحف كاملاً خلال يوم واحد

تنطلق النسخة العالمية الثالثة من مبادرة «اليوم العالمى للسرد القرآنى»، يوم 30 أغسطس المقبل، وذلك لسرد القرآن كاملا في يوم واحد، المُوعد المُحدد سنويًا للاحتفال بـ«تلاوة القرآن»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها.

ويكون السرد القرآني بتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتنظيم من قطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

يوم السرد القرآني

وتشارك العديد من الجهات داخل مصر وخارجها في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، المعاهد الأزهرية الحكومية، المعاهد الأزهرية الخاصة، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها، مجمع البحوث الإسلامية (مناطق وعظ الأزهر)، مدينة البعوث الإسلامية، جامعة الأزهر الشريف، الإدارة العامة لرياض الأطفال، مؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة الإفراد داخل مصر وخارجها.

أهداف يوم السرد القرآني



يهدف «يوم السرد القرآني» إلى تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة.

تفاصيل المبادرة

يقوم كل تلميذ من التلاميذ ‏بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في ‏يوم واحد، يكمل اليوم في تسميع ما ‏يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن ‏طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن ‏الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع ‏المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.‏

كيفية السرد القرآني



وعن كيفية الاستعداد للسرد، قال الدكتور أبواليزيد سلامة، المدير العام لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد ‏الأزهرية،في تصريح لـ«صدى البلد»: ‏إنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة «ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء»، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات «ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها».‏

سرد السنة النبوية

ولفت إلى أنه تم تخصيص يوم 30 أغسطس من كل عام، ليكون يوم السرد القرآني، منوهًا أنه بداية من العام الحالي سيتم إضافة يوم سرد السنة النبوية في يوم المولد النبوي الشريف.

وتابع: إن يوم السرد القرآني يشارك فيه الآلاف من الطلاب والطالبات والكبار والصغار والرجال والنساء، في فعالية تحظى بإعجاب الملايين من المصريين المحبين للقرآن الكريم.

