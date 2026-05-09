قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن بطاريات وإطارات بقليوب إلى 12 شخصا
الرئيس السيسي : دور جامعة سنجور يعزز كفاءة صانعي القرار في أفريقيا
القاضي المتهم: «لو هموت.. هموت راجل».. مادة في القانون تتيح استعمال الرأفة.. كواليس مثيرة
لحاجزي سكن لكل المصريين 7.. بشرى سارة بشأن الاستعلام الميداني
القاهرة وباريس.. مهندسو الاستقرار في شرق أوسط مضطرب
أمل الحناوي: زيارة ماكرون إلى مصر تضع الشراكة بين البلدين أمام استحقاقات مهمة
فضيحة أمنية تضرب واشنطن .. عمدة مدينة أمريكية يحل جهاز الشرطة بالكامل بسبب زوجته
تجاهل تحية الجمهور المصري يضع أحلام في دائرة الجدل | تقرير
بشروط سهلة .. وظائف خالية بمصر للطيران وبنك مصر
تخصيص 1000 مقعد لجماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة
لـ 9 يونيو | تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية فض اعتصام النهضة
مصطفي بكري يرثي أخيه في ذكري وفاته الثالثة.. بهذه الكلمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حدث فريد.. الأزهر يُجمع الآلاف في «السرد القرآني» لتسميع المصحف كاملاً خلال يوم واحد

اليوم العالمى للسرد القرآنى
اليوم العالمى للسرد القرآنى
محمد صبري عبد الرحيم

تنطلق النسخة العالمية الثالثة من مبادرة «اليوم العالمى للسرد القرآنى»، يوم 30 أغسطس المقبل، وذلك لسرد القرآن كاملا في يوم واحد، المُوعد المُحدد سنويًا للاحتفال بـ«تلاوة القرآن»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها.

ويكون السرد القرآني بتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتنظيم من قطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

يوم السرد القرآني

وتشارك العديد من الجهات داخل مصر وخارجها في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، المعاهد الأزهرية الحكومية، المعاهد الأزهرية الخاصة، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها، مجمع البحوث الإسلامية (مناطق وعظ الأزهر)، مدينة البعوث الإسلامية، جامعة الأزهر الشريف، الإدارة العامة لرياض الأطفال، مؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم،  بالإضافة إلى مشاركة الإفراد داخل مصر وخارجها.

أهداف يوم السرد القرآني


يهدف «يوم السرد القرآني» إلى تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة.

تفاصيل المبادرة

 يقوم كل تلميذ من التلاميذ ‏بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في ‏يوم واحد، يكمل اليوم في تسميع ما ‏يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن ‏طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن ‏الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع ‏المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.‏

كيفية السرد القرآني


وعن كيفية الاستعداد للسرد، قال الدكتور أبواليزيد سلامة، المدير العام لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد ‏الأزهرية،في تصريح لـ«صدى البلد»: ‏إنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة «ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء»، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات «ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها».‏

سرد السنة النبوية

ولفت إلى أنه تم تخصيص يوم 30 أغسطس من كل عام، ليكون يوم السرد القرآني، منوهًا أنه بداية من العام الحالي سيتم إضافة يوم سرد السنة النبوية في يوم المولد النبوي الشريف.

وتابع: إن يوم السرد القرآني يشارك فيه الآلاف من الطلاب والطالبات والكبار والصغار والرجال والنساء، في فعالية تحظى بإعجاب الملايين من المصريين المحبين للقرآن الكريم.

يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني


 

يوم السرد القرآني السرد القرآني اليوم العالمى للسرد القرآنى الأزهر تسميع القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

جورج كلوني يحتفل بعيد ميلاده الـ65 برفقة زوجته أمل كلوني في أجواء رومانسية

جورج كلوني يحتفل بعيد ميلاده الـ65 برفقة زوجته أمل في أجواء رومانسية

عبد الوهاب الدكالي

رحيل عبد الوهاب الدكالي.. جنازة مهيبة في وداع عميد الأغنية المغربية

بمشاركة طارق العريان وريا أبي راشد.. مركز السينما يناقش صعود المواهب العربية عالميًا في كان

بمشاركة طارق العريان.. مركز السينما يناقش صعود المواهب العربية عالميًا في كان

بالصور

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

حماية الدماغ الأبرز.. تناول البيض بانتظام يقلل الإصابة بهذه الأمراض

تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد