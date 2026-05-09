رياضة

كندا والمكسيك .. مفاجأة مثيرة من فيفا في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
حسام الحارتي

يشهد كأس العالم 2026 في كرة القدم ثلاث حفلات افتتاح، بحيث ينال كل بلد من البلدان المضيفة، المكسيك والولايات المتحدة وكندا، نصيبه من احتفال يغص بالنجوم.
 

وأكد الاتحاد الدولي (فيفا) أن نجوماً عالميين في الموسيقى، من بينهم كيتي بيري وفيوتشر وآلانيس موريسيت ومايكل بوبليه وجيه بالفين وليزا، سيشاركون في هذه الاحتفالات.

اقراء أيضا.. 33 ألف دولار.. تذاكر نهائي كأس العالم 2026 تشعل الجدل
 

وتبدأ المكسيك أجواء الاحتفال قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 حزيران/يونيو على ملعب أستيكا، الذي سيحمل اسم "ملعب مدينة مكسيكو" خلال البطولة.

وسيتضمن العرض مشاركة النجم الكولومبي العالمي جيه بالفين، وفرقة الروك المكسيكية مانا الحائزة على عدة جوائز غرامي، ونجم البوب أليخاندرو فرنانديس، نجل أسطورة موسيقى الرانتشيرا فيسنتي فرنانديس.

كما تشارك نجمة البوب اللاتيني المكسيكية بيليندا، والمغنية وكاتبة الأغاني ليلا داونز، إلى جانب المغنية الجنوب إفريقية تايلا وفرقة لوس أنخليس أسوليس التي تقدم موسيقى الكومبيا المكسيكية التقليدية.

وقال رئيس فيفا جاني إنفانتينو في بيان "سيتقاسم العالم هذه اللحظة، وهكذا ستبدأ هذه البطولة".

وأضاف: "انطلاقاً من مدينة مكسيكو، ثم خلال الأيام التالية في تورونتو ولوس أنجليس، ستجمع هذه الاحتفالات بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم بطريقة تعكس فرادة كل دولة والوحدة التي تميز هذه البطولة. إنها طريقة قوية لبدء احتفال عالمي حقيقي".

وتواجه كندا منتخب البوسنة والهرسك في مباراة الافتتاح الخاصة بها في 12 حزيران/يونيو في تورونتو، حيث من المقرر أن يشارك فنانون من بينهم موريسيت وبوبليه وأليسيا كارا وإليانا وجيسي رييز ونورا فتحي.

ويعد المنظمون بـ"رحلة عبر كندا، مع العد التنازلي الذي يتكشف عبر لحظات تعكس البلاد من الساحل إلى الساحل".

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تفتتح الولايات المتحدة مشوارها بمواجهة الباراغواي في لوس أنجليس، في حدث رياضي ضخم آخر يجمع بين الرياضة والموسيقى لنجمة البوب العالمية بيري، التي كانت قد أحيت عرض ما بين شوطي السوبر بول لكرة القدم الأميركية عام 2015.

وسينضم إليها مغني الراب فيوتشر، وليزا من فرقة البوب الكورية بلاكبينك، والنجمة البرازيلية أنيتا، وريما، وتايلا، على أن يتم الإعلان عن أسماء إضافية لاحقاً، بحسب فيفا.

وأضاف إنفانتينو "يمثل حفل الافتتاح في لوس أنجليس الحجم الاستثنائي الذي ستبلغه كأس العالم 2026".

وأضاف: "تعكس قائمة الفنانين التنوع الثقافي في الولايات المتحدة وحيوية جالياتها المتعددة، وتبرز التأثير الغني للبلاد في الموسيقى والترفيه وثقافة البوب، مع إبراز قوة الموسيقى في جمع الناس عبر أنحاء البلاد".

ومن بين الفنانين العالميين الآخرين الذين سيساهمون في إطلاق هذا الحدث الكروي الضخم، الممتد على نحو ستة أسابيع، نجم الريغيتون الفنزويلي داني أوشن، وسانجوي، من أصول بنغلادشية-أميركية، وهو منسق موسيقي مقيم في لوس أنجليس.

ويقول المنظمون إن الجماهير سيكون لها "دور فاعل" في العروض، مشجعين المشجعين على الحضور مبكرا.

وجاء في بيان فيفا: "عبر المناطق الزمنية والحدود، تتحد الاحتفالات حول فكرة مركزية واحدة: نبض مشترك".

