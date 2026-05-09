بورنموث يفوز على فولهام بهدف نظيف بالدوري الإنجليزي

حقق فريق بورنموث الفوز على فريق فولهام بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف بورنموث اللاعب رايان في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع بورنموث رصيده للنقطة 55 ليحتل المركز السادس بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد فولهام عند النقطة 48 ليحتل المركز الـ11.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بورنموث وفولهام عن تشكيل فريقيهما، في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل فولهام ضد بورنموث

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: تيموثي كاستاني، يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتونى روبنسون

الوسط: ساسا لوكيتش، توم كيرني - إيميل سميث

الهجوم: سامويل شوكي - هاري ويلسون، رودريجو مونيز

تشكيل بورنموث ضد فولهام

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: ادرين تروفيرت - ماركوس سينيسي - جيمس هيل - آدم سميث

خط الوسط: كوربي جونيور - أليكس سكوت - ريان كريستي

خط الهجوم: رايان - إيفانيلسون - ماركوس تافيرني