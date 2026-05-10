5 خطوات فعالة للوقاية من تسوس الأسنان

يمكنكِ منع تسوس الأسنان في مراحله المبكرة عن طريق إعادة تمعدن أسنانكِ بمساعدة ثلاث خطوات أساسية: تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط واستخدام الفلورايد، إذا تم اكتشاف التسوس مبكراً، يمكن علاج الضرر الناتج عنه.

عند وضع الفلورايد على الأسنان، فإنه يثبط تسوسها، كما أنه يحفز تكوين المعادن، أو ما يُعرف بإعادة التمعدن، في الأسنان، مما يساعد بدوره على تقوية وإصلاح بنية الأسنان، وخاصة طبقة المينا

طرق الوقاية من تسوس الاسنان

احرص على استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً.

للحصول على أفضل نظافة للفم، استخدم خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يومياً.

يُعد شرب الماء المفلور طريقة رائعة لزيادة كمية الفلورايد التي تتناولها يومياً.

قلل من تناولك للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الحمض أو النشا.

احرص على إجراء فحوصات وتنظيفات الأسنان كل ستة أشهر.

تذكر أن تغسل فمك سريعاً بعد تناول الطعام.

تناول الكثير من السوائل، وخاصة الماء.