الخطيب يهنئ «سيدات اليد» بالدوري والثلاثية المحلية

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة اليد وجهازهن الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة الرابعة على التوالي والتتويج بالبطولة الثالثة هذا الموسم، بعد الفوز بكأس مصر والسوبر المحلي.

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالأداء القوي والروح العالية التي ظهرت عليها اللاعبات وحسمهن البطولة قبل نهايتها بجولتين.

طموحات الخطيب

وأكد على ثقته الكبيرة في منظومة العمل، والاستعداد الجيد ‏لبطولتي كأس الكؤوس والسوبر الإفريقيتين خلال الشهر الجاري، حتى يحافظ الفريق على مسيرته الناجحة على المستويين المحلي والقاري، وإسعاد جماهير الأهلي التي تدعم وتساند ناديها في كل المواقف.