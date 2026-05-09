يدخل نادي الزمالك وإتحاد العاصمة قائمة الأندية التي حافظت على سجل خال من الهزائم في نهائيات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح كل منهما في تحقيق اللقب خلال جميع النهائيات التي خاضها حتى الآن.





ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا علي نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب ملعب 5 يوليو.





بطولات الزمالك الأفريقية قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية

دوري أبطال أفريقيا: (5 مرات)

كأس الكونفدرالية الأفريقية: (مرتين)

كأس السوبر الأفريقي: (5 مرات)

كأس الكؤوس الأفريقية: (مرة واحدة)

الكأس الأفروآسيوية: (مرتين)

وكان اتحاد العاصمة الجزائري قد توج بأول ألقابه القارية في نسخة 2023، عقب تفوقه على يانج أفريكانز في النهائي، ليحقق العلامة الكاملة في ظهوره النهائي الوحيد بالبطولة.



في المقابل، يواصل الزمالك تألقه في البطولة القارية، بعدما حصد لقب الكونفدرالية في مناسبتين سابقتين، الأولى عام 2019 والثانية في 2024، وجاء التتويج في المرتين على حساب نهضة بركان، ليفرض الفريق الأبيض عقدته على النادي المغربي في النهائيات القارية.

موعد اللقاء

تنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الإياب

فيما يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل في لقاء الاياب لنهائي كأس الكونفدرالية.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية شبكة قنوات بي ان سبورت.

كما تنقل القناة الأولى الجزائرية مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية.

مشوار الزمالك

ونجح الزمالك في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما تخطى عقبة شباب بلوزداد في نصف النهائي، حيث حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الإياب بالقاهرة، ليحسم الفريق الأبيض تأهله إلى النهائي القاري.

مشوار اتحاد العاصمة

فيما تأهل اتحاد العاصمة إلى المباراة النهائية عقب تفوقه على أولمبيك آسفي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ثم تعادل الفريقان إيجابيًا بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب بالمغرب، ليحسم الفريق الجزائري بطاقة العبور بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

حلم اللقب الثالث

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لاستعادة اللقب القاري والتتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له حصد اللقب في نسختي 2019 و2024 على حساب نهضة بركان.

غيابات الزمالك

ويفتقد فريق الزمالك خدمات عدد من اللاعبين يأتي أبرزهم الحارس محمد صبحي وسيف فاروق جعفر وأحمد حمدي بسبب قرار التجميد على خلفية ملف تجديد العقود.

بينما يغيب أحمد حسام وبارون أوشينج لأسباب فنية إضافة إلى عمر جابر وعمرو ناصر بسبب الإصابة.