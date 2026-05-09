المستشار الألماني يؤكد سعي أوروبا لاستمرار حلف الناتو

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم السبت، بإن أوروبا لا تزال تسعى للحفاظ على استمرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، رغم التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة، والتي كشفتها تداعيات الحرب الأخيرة على إيران.

وجاءت تصريحات ميرتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، حيث أكد أن الهدف الأوروبي الأساسي هو إبقاء التحالف العسكري قائمًا رغم الخلافات المتزايدة.

و في وقت سابق، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه لا توجد فرصة للحصول على صواريخ توماهوك من الأمريكيين وهم لا يملكون ما يكفي منها حاليا.

وقال ميرتس في تصريحات له : الأمريكيون أهم شركائنا في الناتو ولا حدود لالتزامهم بالردع النووي لحماية أراضي دول الحلف.

وبشأن خلافه مع ترامب قبيل سحب القوات الأمريكية من ألمانيا قال : لا صلة بين الأمرين.