ياسمين عز: هانتا فيروس صغير قد يقلب العالم والصحة تطمئن المواطنين

قالت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر⁠، إن العالم رغم ما يملكه من تكنولوجيا وتطور هائل، قد يقف عاجزًا أمام فيروس صغير قادر على إحداث حالة من الذعر عالميًا، مشيرة إلى أن التاريخ يحمل نماذج مشابهة تؤكد هشاشة الإنسان أمام بعض الكائنات الدقيقة.

قصة النمرود

وأضافت ياسمين عز خلال تقديمها البرنامج، أن قصة “النمرود” الذي امتلك الأرض وخزائنها ثم هزمته “ذبابة” صغيرة، تعكس فكرة أن القوة المادية والتقدم العلمي لا يمنعان ظهور أزمات صحية مفاجئة قد تهدد العالم بأكمله.



وأشارت إلى أن هناك فيروسًا يُعرف باسم “هانتا” انتشر مؤخرًا بسبب الفئران، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إصدار بيان لمتابعة تطورات الوضع، الأمر الذي أثار حالة من القلق عالميًا.

الوضع الصحي داخل مصر

وفي المقابل، أكدت أن وزارة الصحة والسكان المصرية سارعت إلى طمأنة المواطنين، موضحة أن الوضع الصحي داخل مصر مستقر تمامًا، ولا توجد أي إصابات مسجلة بالفيروس حتى الآن، مع استمرار التنسيق والمتابعة مع الجهات والمنظمات الدولية المختصة لرصد أي مستجدات تتعلق بالمرض.