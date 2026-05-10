بدء امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع بجميع المدارس..غداً

تشهد المدارس غدا الاثنين الموافق 11 مايو 2026 ، إنطلاق امتحانات الترم الثاني 2026 في المواد غير المضافة للمجموع

ومن جانبها أعلنت مديريات التربية والتعليم الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية ، جدول امتحانات الترم الثاني 2026 في المواد غير المضافة للمجموع

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع بالقاهرة والجيزة



جدير بالذكر أنه في محافظة القاهرة وبحسب ما تم إعلانه من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، فمن المقرر أن تعقد امتحانات الترم الثاني 2026 في المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي 1 و2 يونيو

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه من المقرر أن تجرى امتحانات الترم الثاني 2026 في المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو، وكذلك تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال نفس الفترة.

وفي محافظة الجيزة ، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، انه من المقرر أن تعقد امتحان مواد المستوي الرفيع لجميع المراحل من يوم الأثنين ١١ / ٥ / ٢٠٢٦ إلي يوم الأربعاء ١٣ / ٥ / ٢٠٢٦

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه من المقرر أن تعقد امتحانات المواد خارج المجموع للمرحلتين الابتدائية والإعدادية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026 ، وللمرحلة الثانوية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026.

وقالت مديريات التربية والتعليم : يتم امتحان المستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات بمعرفة المدرسة و وفق الجدول المرسل من ادارات المدارس الرسمية للغات بالمديريات التعليمية ، وذلك خلال اليوم الدراسي ، تحت اشراف التوجيه

وأضافت مديريات التربية والتعليم : يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية بالمرحلة الابتدائية حصول الطلاب على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة للفصلين الدراسيين معا وفق القرار الوزاري 231 لسنة 2025