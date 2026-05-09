حقيقة وفاة جورج وسوف .. أنباء متداولة تشعل مواقع التواصل | تقرير

تداولت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم وفاة الفنان جورج وسوف، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين جمهوره.

حقيقة وفاة جورج وسوف

وبالتحقق من هذه الأنباء المتداولة ، لم تصدر اي معلومات رسمية تؤكد صحتها، وأشارت وسائل اعلام لبنانية ، أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

حفل جورج وسوف فى عمان

ويواصل جورج وسوف نشاطه الفني بشكل طبيعي، حيث يستعد الفنان جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي في العاصمة الأردنية عمان، يوم 22 مايو المقبل ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

أغانى جورج وسوف

في شهر يوليو 2024، طرح جورج وسوف، أغنيته التي تحمل اسم رقصة أسباني، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي باسم رزق، والكليب إخراج جاد شويري.

أغنية نجم عالي

وفي شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف، أحدث أغانيه بعنوان نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

تخطت أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.