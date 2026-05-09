خبير سياسي: التحركات الرئاسية الأخيرة بالخليج تعكس حضورًا مصريًا قويًا في مواجهة التهديدات الإقليمية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح جامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملت رسائل واضحة بشأن التزام مصر الكامل بأمن دول الخليج، مشددًا على أن التحركات الرئاسية الأخيرة في الخليج تعكس حضورًا مصريًا قويًا في مواجهة التهديدات الإقليمية.

مصر ترفض التصعيد وتدعم الحلول السياسية

وأوضح “فهمي” خلال برنامج الحياة اليوم، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، مع التأكيد على دعم مصر للحلول السلمية والدبلوماسية، بما يضمن استقرار الشرق الأوسط ويحمي الأمن القومي العربي من أي تهديدات.

القضية الفلسطينية في صدارة التحرك المصري

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الرسائل الرئاسية تضمنت تأكيدًا جديدًا على استمرار مصر في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي قدمًا نحو إعادة الإعمار واستكمال مسار السلام.

تنسيق مصري فرنسي في ملفات الإقليم

وأضاف فهمي أن المباحثات المصرية الفرنسية عكست مستوى متقدمًا من التنسيق السياسي بين القاهرة وباريس، خاصة في ملفات الخليج، فلسطين، ولبنان، مؤكدًا أن فرنسا تمثل شريكًا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

تحركات مصرية استباقية لحماية الأمن القومي العربي

وشدد على أن الدبلوماسية المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تتحرك وفق استراتيجية استباقية متعددة المسارات، تستهدف خفض التوترات، ومنع توسع الأزمات، والحفاظ على استقرار المنطقة بأكملها.