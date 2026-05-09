لمناقشة خطة العمل .. مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعا لهيئته البرلمانية

عقدت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الإسكندرية، أول اجتماع تنظيمي بعد التشكيل الجديد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الأمانة الرئيسية بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل وآليات التحرك خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز التنسيق بين القيادات التنظيمية والنواب لخدمة المواطنين.

ترأس الاجتماع النائب أحمد عبدالمجيد، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية وعضو مجلس النواب، والنائب أحمد رأفت، أمين التنظيم بالمحافظة وعضو مجلس النواب، وبحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية.

التنسيق مستمر بين أمانة الإسكندرية وأعضاء الهيئة البرلمانية

وفي مستهل الاجتماع، رحّب النائب أحمد عبدالمجيد بالحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موجهًا الشكر والتقدير للدكتور سعيد عبدالعزيز والأستاذ حسن خاطر على ما بذلوه من جهد مشرف خلال الفترة الماضية، الذي ساهم في تعزيز مسيرة الحزب وخدمة المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

كما أشاد أمين المحافظة بالدور الوطني والتشريعي الذي يقوم به نواب الحزب، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين هيئة مكتب أمانة الإسكندرية والهيئة البرلمانية بالمحافظة بما يسهم في تعزيز الأداء الحزبي والتواصل الفعال مع المواطنين في الشارع السكندري.

وأكد أمين المحافظة ضرورة تكثيف الجهود التنظيمية والخدمية والمجتمعية خلال الفترة المقبلة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، بما يعكس الدور المجتمعي لحزب «مستقبل وطن» وحرصه الدائم على دعم المواطنين في مختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح النائب أحمد رأفت، أمين التنظيم بالمحافظة، أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الانضباط التنظيمي وتوحيد الرؤى بين الأمانة والهيئة البرلمانية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للفعاليات والأنشطة الحزبية وفق خطة عمل واضحة تستهدف دعم العمل الخدمي وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين بجميع دوائر المحافظة.

وأشار النائب أحمد رأفت إلى وضع آليات للتحرك الميداني خلال المرحلة المقبلة بما يحقق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق جودة حياة أفضل لأهالي الإسكندرية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الهيئة البرلمانية عن خالص تهنئتهم للنائب أحمد عبدالمجيد أمين المحافظة، والنائب أحمد رأفت أمين التنظيم، بمناسبة توليهما مهام منصبيهما الجديدين، مؤكدين ثقتهم في قدرتهما على تعزيز العمل التنظيمي والحزبي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن التعاون والتنسيق المستمر بين قيادات الحزب والهيئة البرلمانية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير محافظة الإسكندرية، وتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الخدمات والتنمية، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويواكب متطلبات المرحلة الحالية من العمل الحزبي والوطني والتنموي.