قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنفيلد تحت صافرات الغضب .. ليفربول يفقد هويته وسلوت يعيش ضغطا جماهيريا رغم وعود التحسن
انسحاب لاعبة إيرانية من بطولة التنس بتركيا بسبب مواجهة إسرائيلية
امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط
تحذيرات من خلط التاريخ والهوية في فيلم أسد لـ محمد رمضان ومطالب بمراجعته تاريخيا
وول ستريت جورنال: إسرائيل أقامت موقعًا عسكريًا سريًا بالعراق ونفذت غارات لحمايته
محدش يعمل تريند.. أحمد موسى: كامل الوزير رجل دولة والوطن والشعب همه الأول والأخير
بوتين: روسيا على مشارف التوصل إلى اتفاق وصفه بالمهم مع الصين
ضبط المتهم بسرقة سيارة وهاتف محمول في القليوبية
جدعنة واحترام.. إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة شكر لـ لاعبي الزمالك بسبب محمد شحاتة
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير عارف شغلته كويس ومحدش بيضحك عليه
حفل توزيع تأشيرات حج الصحفيين والعمرة المجانية
صدق أو لا تصدق.. الأهلي توج بـ 22 بطولة هذا الموسم مقابل بطولة وحيدة فقط للزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يُحاسب الإنسان على التفكير في الشر دون فعله؟ أمين الفتوى يجيب

التفكير
التفكير
محمد شحتة

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: هل التفكير في الشر أو نية إيذاء شخص دون تنفيذ ذلك يُحاسب عليه الإنسان؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريح له، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر في الحديث الصحيح، حيث قال: "إن العبد إذا همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وإن همَّ بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات، وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن همَّ بها فعملها كتبت له سيئة".

الهم بالسيئة

وأشار إلى أن السائل الكريم قد همَّ بسيئة، وهي إيذاء شخص، لكنه لم يُنفذها، مؤكدًا أن هذا الهم يتحول إلى حسنة يُؤجر عليها، لأنه لم يُدخل الفكرة في حيز التنفيذ.

وأضاف أن الإسلام يوجه الإنسان إلى عدم التسرع في تنفيذ ما يخطر بباله، بل ينبغي عرض هذه الأفكار على معايير ما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله، قبل الإقدام على أي فعل.

وأكد أن من يضبط نفسه ويمنعها من تنفيذ الشر، فإن امتناعه يُعد طاعة يُثاب عليها، لأن ترك السيئة بعد التفكير فيها دليل على مراقبة الله والالتزام بضوابط الدين.

كيف نفهم قول الله "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة"؟

وأجاب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عن تساؤل حول دلالة قوله تعالى: "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة"، موضحًا أن التعبير القرآني جاء في قمة البلاغة والبيان، ولم يقل "ولا تستوي الحسنة والسيئة"، لما في ذلك من دلالات أعمق.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المعنى لا يقتصر فقط على أن الحسنة لا تساوي السيئة، فهذا أمر معلوم، وإنما يشير إلى أن الحسنات نفسها متفاوتة في درجاتها، وكذلك السيئات، فالمطلوب أن يسعى الإنسان إلى أعلى درجات الحسنات، وأن يجتنب جميع السيئات، صغيرها وكبيرها.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن القرآن يوجه الإنسان إلى اختيار الأفضل دائمًا، حيث قال سبحانه: "ادفع بالتي هي أحسن"، أي قابل الإساءة بالإحسان، فإن ذلك يحول العداوة إلى مودة، كما في قوله تعالى: "فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم".

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن هذا الخلق الرفيع لا يبلغه إلا أصحاب الصبر والحظ العظيم، لقوله تعالى: "وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم"، مما يدل على أن بلوغ هذه المرتبة يحتاج إلى مجاهدة للنفس.

وأكد وزير الأوقاف السابق أن الإسلام يقوم على حسن الخلق، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا"، وكذلك قوله: "أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق"، بما يبرز مكانة الأخلاق في الدين.

وشدد وزير الأوقاف السابق على أن الكلمة الطيبة والخلق الحسن من أهم ما يدعو إليه الإسلام، وأن التفاضل الحقيقي بين الناس يكون بقدر ما يتحلون به من أخلاق وقيم.


 

الفتوى الإفتاء التفكير الشر محاسبة الإنسان حسنة الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

ضبط 9 أطنان دواجن فاسدة فى حملة القليوبية .. صور

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف الطرق الداخلية واستكمال ميدان المسلة بالفرافرة

المتوفي

مصرع شاب في مشاجرة بشبين القناطر

بالصور

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك

تحت رعاية الرئيس السيسي .. تكريم حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

فيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية : شاهدت وفاة والدتي في المنام

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد