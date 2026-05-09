بمواصفات سينمائية.. دي جي آي تطلق كاميرا Osmo Pocket 4 Pro المنافس الأقوى لصناع المحتوى
خبير عسكري: المنطقة تعيش “مرحلة اللاسلم واللاحرب” وسط تصعيد متبادل وضغوط تفاوضية
بـ 3 أعيرة نارية.. اعترافات صادمة للـقاضي المتهم بإنهاء حياة طليقته
بعد خان الخليلي في آخر زيارة.. أحمد موسى: ماكرون يتجول مع الرئيس السيسي في قلعة قايتباي بالإسكندرية
خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء العاصمة
كاف يوجه صدمة مدوية لـ صن داونز والجيش الملكي بشأن حكام نهائي إفريقيا
حفاوة استقبال كبيرة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي اصطحب ماكرون في جولة بشوارع الإسكندرية
القصابين تكشف عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2026
أحمد موسى يقدم اعتذارا لجمهوره على الهواء.. تعرف على السبب
بلومبرج : أزمة مضيق هرمز تستنزف مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية
صراع أوروبي على جفارديول.. مانشستر سيتي يتحرك للتجديد وسط اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

السيطرة على حريق مخازن بطاريات وكاوتش بقليوب واستمرار أعمال التبريد

إبراهيم الهواري

تمكن رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب بمخزن بطاريات وكاوتش وقطع غيار بمصنع أبو حوا بقليوب.


حيث تم الدفع بـ 19 سيارة إطفاء شملت 3 سيارات من الإدارة العامة للحماية المدنية، و2 سيارة من محافظتي القاهرة والجيزة، و2 سيارة من منطقة الحماية المدنية للشركات البترولية، بالإضافة إلى 12 سيارة من مديرية أمن القليوبية، للتعامل مع النيران ومحاصرتها، وتتم الأن أعمال التبريد بموقع الحريق.


تفاصيل الواقعة 
وتلقى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بلاغاً عاجلاً عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، يفيد بنشوب حريق بمخازن "أبو حوا" لقطع غيار الدراجات النارية الواقعة على الطريق الزراعي بمدينة قليوب، وعلى الفور تحرك المحافظ إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً.


 وعند وصوله، كان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، قد تواجد بالفعل بموقع الحادث منذ اللحظات الأولى للبلاغ، حيث تابع إجراءات تأمين الموقع ودفع القوات الأمنية لتنظيم الحركة بمحيط الحريق، كما حضرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، لمتابعة تداعيات الحادث ودعم جهود الأجهزة التنفيذية بالموقع.


وعقب ذلك، تابع المحافظ ومدير الأمن تطورات الموقف ميدانياً، موجّهين بسرعة تكثيف جهود جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.


وفي إطار المتابعة الصحية، أسفرت الجهود عن إصابة 3 حالات تم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، إلى جانب التعامل مع 11 حالة اختناق بسيطة بموقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لهم.


وأشاد محافظ القليوبية بالاستجابة السريعة والفعالة من جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وعلى رأسها قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة ورجال الشرطة وهيئة الإسعاف، مؤكداً أن سرعة التحرك والتنسيق المشترك ساهمت في محاصرة الحريق والحد من امتداده.

