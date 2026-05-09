شمس الكويتية : شاهدت وفاة والدتي في المنام

قالت المطربة شمس الكويتية إنها مرت بتجربة مؤثرة تمثلت في رؤية وفاة والدتها في المنام، موضحة أن هناك كثيرين مرّوا بتجارب مشابهة، وهو ما خفف عنها حدة الصدمة.

وأضافت المطربة شمس الكويتية خلال ظهورها في بودكاست “مساحة خاصة” مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، أنها عندما تكون بجوار والدتها في المنزل وتحرص على إعطائها العلاج بنفسها تتحسن حالتها، لكنها تتعب عند سفرها، وكأنها تدخل في حالة من العند، مؤكدة أن هذه المسؤولية تقع على عاتقها بشكل كبير.

شمس الكويتية: مفيش حد زى امي

وأعربت شمس الكويتية عن حبها الشديد لوالدتها، قائلة إنه لا يوجد من يشبهها في الحنان والعطاء، مضيفة: “مفيش حد زي أمي نهائيًا”.

وأشارت المطربة شمس الكويتية إلى ما وصفته بـ“أمهات السوشيال ميديا”، مؤكدة أن نمط التربية اختلف في الوقت الحالي، ولم يعد كما كان في الأجيال السابقة من حيث الاهتمام والرعاية بالأبناء.



