قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: أوجه نداءً للجميع ببذل أقصى جهد لوقف الحرب في قطاع غزة
آن للحرب أن تنتهي..الرئيس السيسي: الظروف داخل غزة أصبحت مأساوية والوضع لا يطاق
الرئيس السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات يوميا
بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي حول الأوضاع في غزة
بحضور وزير الشباب.. تدشين مبادرة وطن بلا سموم لمكافحة الإدمان
الواحدة بـ50 ألف جنيه.. حكاية أغلى مانجو فى العالم
هدفنا وقف الحرب.. الرئيس السيسي: عدد كبير من شاحنات المساعدات جاهزة لدخول غزة
الرئيس السيسى: لا يمكن منع دخول المساعدات للأشقاء بغزة من خلال معبر رفح
القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد
الرئيس السيسي: أوجه نداء خاص للرئيس ترامب لأنه هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات
مأساة في أرمنت بالأقصر.. طفل ينهي حياته بسبب شعوره بالوحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس الكويتية عن أغنيتها الجديدة "طز": كلماتها تعبر عني.. وأوجهها لكل حاسد

شمس
شمس
أحمد البهى

كشفت الفنانة شمس الكويتية، كواليس أغنيتها الجديدة "طز" التي طرحتها مؤخرًا وتصدرت التريند، إذ حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر منصة "يوتيوب"، وانتشرت أيضًا عبر مختلف منصات الأغاني، ونالت إعجاب الجمهور بسبب كلماتها البسيطة، واستخدام اللهجة المصرية بالأغنية، واعتماد الإيقاع المقسوم، وكذلك طرحها في شكل فيديو كليب، واللجوء للذكاء الاصطناعي في بعض المشاهد.

وقالت شمس الكويتية في تصريحاتها عن اختيار اسم الأغنية: أحببت اسمها لأني تعودت أقول "طز" لكل شي سلبي بحياتي.. ليه لاء؟، هذه الكلمة بالذات تلخّص الإحساس الذي نرغب أن نجعله يصل بالأغنية.

وتابعت شمس عن حبها للغناء: أنا لا أغني كي أرضي الكل، أنا أغني كي أعبر، و"طز" كانت أنسب عنوان، لأن فعلًا "طز "في كل حاسد، وكل طاقة سلبية، وكل أحد يحاول يكسّر فيك.

وعن استخدامها للهجة المصرية في اسم الأغنية رغم أن لهجة الأغنية عراقية، تابعت: اللهجة المصرية قريبة من الكل، فيها خفة دم وطاقة حلوة.. وبصراحة أنا من زمان أحب مصر وشعبها، وفعلًا أفكر طرح أغنية كاملة بالمصري قريب، لإنّي حابة أكون أقرب للجمهور هناك، خصوصًا إن المصريين ذويقة ويحبون الفن الأصيل.

وبالنسبة لتصدر الأغنية "التريند"، علقت شمس: بصراحة أنا دائمًا أشتغل على أي عمل بكل طاقتي وأعطيه من قلبي، و"الباقي على الله" التريند رزق، وشئ غير مضمون، ولكن حين يتفاعل الجمهور ويعبرون عن حبهم للعمل، بالتأكيد بكون مبسوطة، لأني أشعر بقيمة مجهودي.

واختتمت شمس حديثها بالتعليق على استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ قالت: الذكاء الاصطناعي جيد ولكن ليس دائمًا، يعطي الشعور الحقيقي، وفضلت استخدمه كلمسة، وليس إحساس، لأني أؤمن أن الفن فيه روح، ليس فقط تكنولوجيا، ويمكن بالمستقبل استخدمه أكثر، ولكن بحذر، كي لا أفقد طابع شمس الإنساني والعفوي.

وجائت كلمات الأغنية: "طز بلي راحوا مااجو.. بلي حبوا ونسوا.. بلي خانوا ماوفو طز.. على ارواحتهم طغو.. ويا البجاهم مشو.. على النعمة مارضوا طز.. على القدامي اخرسوا.. لكن بظهري حجوا.. مااقلهم هلو طز.. أريد ارقص على جروح اليأذيني.. الشمس اني واحرقه الي يطفيني.. والي طاح من عيني ادوس عليه".

وفي المقطع الثاني: "حب ماكو حب بهالوقت عمي ياحب يازفت.. على هالكلمة ضحكت حب.. العشق هس انقرض.. واليحب رايد غرض وبالمشاعر انفرض حب.. الي مايسوى التعب.. والي عذب القلب حرام بيه كلمة عتب طز.. المابيه خير.. أبد لا يقول هذا أني.. بوقت الشدة يتحول شخص ثاني.. واقط على الراح ماحاني سبع حصوات".

والأغنية: من كلمات وألحان فراس الذر، وإخراج الكليب جوزيف نصار، وتوزيع ميثم علاء الدين.

شمس الفنانة شمس الكويتية طز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

تنسيق الجامعات 2025

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور

إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة على إنستجرام.. ماذا يقصد؟

حالة الطقس

موعد انتهاء موجة الصهد الشديدة بمصر.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الفرنسي

خضوع.. رئيس وزراء فرنسا ينتقد اتفاق أوروبا وأمريكا التجاري

أرشيفية

ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 147 حالة

شهداء غزة

34 شهيدا منذ الصباح.. الاحتلال يواصل جرائمه في غزة رغم تعهده بالتهدئة

بالصور

بفستان ملون.. بشرى تخطف الأنظار بلوك جديد

\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد
\بفستان ملون.. بشرى تخطف الانظار بلوك جديد

حكاية المهندسة نورزاد والوفاة الصادمة .. وأول رد من الصحة

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمي من جلطات القلب

مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب
مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب
مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب

بـ 3 مقاعد فقط.. شاهد سيارة ماكلارين لانزانتي الخارقة

لانزانتي
لانزانتي
لانزانتي

فيديو

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد