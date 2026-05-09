مواصفات ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. تعرف عليها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ملابس الإحرام للرجل هي: الإزار وهو ثوب من قماش يلفه على وسطه يستر به جسده ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وخيره "الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة (بشكير)".

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها على فيس بوك، أن الرداء: وهو ثوب يستر به ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وخيره الجديد الأبيض "بشكير"، ونعل يلبسه في رجليه يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم.

مواصفات ملابس الإحرام

وكشفت دار الإفتاء المصرية عن مواصفات ملابس الإحرام للمرأة، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: ترتدي المرأة الحاجَّةُ ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها وقدميها.

وبينت أنه يجب أن تكون ملابسُها واسعةً لا تُبرِز تفاصيل الجسد أو تلفت النظر، والمستحب الأبيض، وإن أحرمت فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما فلا حرج.

وشددت على أنه على المرأة ألا تزاحم الرجال، سواء كانت في الحج أو في غيره.

وقت ارتداء ملابس الإحرام

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا توجه الحاج إلى المدينة المنورة أولًا فلا يحرِم، ولا يلبس ملابس الإحرام، بل يبقَى بملابسه العادية إلى أن يتم زيارة سيدنا رسول الله وتنتهي إقامته بالمدينة، وعندما يتوجَّه منها إلى مكة؛ فعليه أن يحرِم من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها - ذي الحليفة- وهو المكان المعروف الآن بـ "آبار علي" أو من ميقات بلده المحدد له.

وأضافت دار الإفتاء في منشور على فيس بوك، أنه يجوز شرعًا أن يغتسل المُحرِم ويلبس ملابس الإحرام داخل محل الإقامة بالمدينة، على أن يؤجِّل عقد نيَّة الإحرام وصلاة ركعتي الإحرام إلى أن يصل الميقات المكانيَّ، فيفعل ذلك هناك عملًا بالسنة النبوية.