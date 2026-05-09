شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

قالت المطربة شمس الكويتية إنها رأت نفسها تموت أكثر من مرة خلال فترة قصيرة، موضحة أن تلك الرؤى تكررت ثلاث مرات خلال شهرين، ما أثار بداخلها حالة من الخوف الشديد، مؤكدة أن رهبة الموت شعور طبيعي يعيشه أي إنسان.

وأضافت شمس الكويتية، خلال لقائها في بودكاست «مساحة خاصة» مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر قناة «الجديد»، أنها شاهدت نفسها تموت في أكثر من مشهد، وكانت بمفردها تمامًا دون وجود أي شخص بجوارها، مشيرة إلى أنها رأت نفسها ممددة على الأرض وتتساءل: «أنا هروح فين دلوقتي؟»، وهو ما زاد من إحساسها بالرهبة.

وكشفت شمس الكويتية أنها تأثرت نفسيًا بشكل كبير بتلك الرؤى، حيث دخلت في حالة من الخوف والارتباك الشديد، لدرجة أنها ظلت ترتجف لمدة ساعة كاملة أثناء حديثها عنها، كما شعرت بحالة من الاكتئاب وفقدان الاستمتاع بالحياة، وهو ما دفعها لإبلاغ الدكتور الراحل ضياء العوضي بأنها تشعر بقرب وفاتها.