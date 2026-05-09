يسرا اللوزي: المطلقة من حقها تحب.. وده احتياج إنساني طبيعي

أكدت يسرا اللوزي إن المشكلة الحقيقية في نظرة بعض الناس للست المطلقة، وكأن بمجرد انتهاء جوازها لازم تعيش باقي عمرها محرومة من الحب أو أي فرصة جديدة للسعادة.

الحب بعد الطلاق مش غلط

وأوضحت إن الست اللي بتقرر بعد الطلاق تدور على حب أو علاقة جديدة مش بتعمل حاجة عيب، بالعكس هي إنسانة طبيعية محتاجة اهتمام وحنان، وده حق مشروع.

المجتمع أحيانًا بيظلم المرأة

وأضافت إن الضغوط المجتمعية بتخلي المطلقة دايمًا تحت المراقبة، وكأن أي خطوة جديدة في حياتها لازم تكون محسوبة بشكل مبالغ فيه، رغم إنها ممكن تكون فقط بتحاول تعيش بشكل طبيعي.

الحضانة لازم ترتبط بمصلحة الطفل

وفيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، شددت على إن بقاء الطفل مع الأم أو الأب لازم يتحدد حسب الأصلح نفسيًا وتربويًا للطفل، مش فقط بناءً على زواج الأم مرة أخرى.

الزواج لا يلغي كفاءة الأم

وأكدت إن الأم ممكن تتزوج وتظل أمًا ممتازة، وبالتالي لا يجب افتراض أن الزواج الجديد وحده سبب كافٍ لسحب الحضانة.

الأب يأتي بعد الأم لكن وفق ظروفه

وأشارت إلى أن الأب طبيعي يكون في ترتيب الحضانة بعد الأم، لكن الأهم هو تقييم شخصيته وقدرته الحقيقية على الرعاية.

واختتمت بأن الست من حقها تبدأ من جديد، تحب، وتتجوز، وتعيش حياتها، دون أن تُعاقب اجتماعيًا أو قانونيًا طالما أنها تحافظ على مسؤولياتها تجاه أبنائها.