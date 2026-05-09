وفاة شقيقة المخرج خالد الحجر

أعلن المخرج خالد الحجر وفاة شقيقته الكبرى، اليوم، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب خالد الحجر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك⁠: «أختي الكبرى سوزان الحجر توفاها الله اليوم، ربنا يرحمها ويغفر لها، ويصبر أولادها، في الجنة إن شاء الله».

مسلسل جذوة

يذكر أن خالد الحجر ينتظر عرض مسلسل «جذوة» للفنانة نبيلة عبيد، والذي يمثل عودتها إلى الدراما بعد فترة غياب.

أبطال مسلسل جذوة

كما أن مسلسل "جذوة" يقوم ببطولته حورية فرغلي ورشوان توفيق وطارق النهري ونرمين ماهر، ومجموعة من الفنانين السعوديين، منهم الفنانة ليلى السمان والفنان علي السبع، ولاعب الكرة العالمي سعيد العويران.