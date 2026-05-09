يسرا اللوزي: الاستقلال المادي ضرورة لكل امرأة لحماية نفسها ومواجهة تقلبات الحياة

أكدت الفنانة يسرا اللوزي أن الاستقلال المادي أصبح عنصرًا أساسيًا في حياة أي امرأة، لأنه يمنحها القدرة على اتخاذ قراراتها بحرية والاستعداد لأي ظروف مفاجئة أو أزمات أسرية.

الحماية من أزمات المستقبل

وأوضحت “اللوزي” خلال برنامج كلمة اخيرة، أن أهمية الاستقلال المالي لا ترتبط فقط بالطلاق، بل تشمل أيضًا مواجهة المشكلات العائلية مثل الخلافات الأسرية أو أزمات الميراث، ما يجعل المرأة أكثر أمانًا واستقرارًا.

التضحية لها حدود

وشددت على أن التضحية المستمرة من أجل الأبناء لا يجب أن تصل إلى مرحلة يفقد فيها الأب أو الأم حياتهما النفسية أو سعادتهما، لأن ذلك قد ينعكس سلبًا على الأطفال أنفسهم.

الطلاق قد يكون أحيانًا الحل الأفضل

وأشارت إلى أن الطلاق ليس الخيار المثالي، لكنه قد يصبح ضرورة في بعض الحالات إذا كان استمرار العلاقة يسبب ضررًا نفسيًا للطرفين أو للأبناء.

العلاقة الإنسانية بعد الانفصال

وأضافت أن نجاح الانفصال يعتمد على قدرة الطرفين على الحفاظ على الاحترام المتبادل وإدارة العلاقة بشكل إنساني يضمن مصلحة الأبناء.