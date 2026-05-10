صندوق مكافحة الإدمان: تدريب أكثر من 3 آلاف متعاف على حرف مهنية

كشف مدحت وهبة المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن مؤشرات هامة تتعلق بجهود علاج الإدمان في مصر خلال الثلث الأول من عام 2024، حيث استفاد نحو 55 ألف مريض من الخدمات العلاجية للصندوق، وسط إقبال لافت من المرضى أنفسهم وذويهم على طلب المساعدة.

واكد وهبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم هنا القاهرة" تقديم الاعلامي محمد الدسوقي رشدي، ان الإحصائيات رصدت أن نسبة الذكور بلغت 97% من إجمالي المستفيدين، بينما سجلت القاهرة المركز الأول في الاتصالات بنسبة 26%.

وأشار الصندوق إلى أن 35% من الاتصالات الواردة للخط الساخن كانت من المرضى أنفسهم، بينما بلغت نسبة اتصالات الأمهات 12%، والإخوة 25%، مما يعكس زيادة الوعي المجتمعي وكسر حاجز الخوف لدى الأسر المصرية.

وصرح مدحت وهبة، المتحدث الرسمي للصندوق، بأن هناك طفرة غير مسبوقة في ملف المكافحة بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن عدد المراكز العلاجية قفز من 12 مركزاً في 7 محافظات عام 2014، ليصل حالياً إلى 35 مركزاً موزعة على 20 محافظة، مؤكداً أن جميعها تعمل وفق المعايير

الدولية.

وأكد وهبة أنه تم تدريب أكثر من 3000 متعافٍ على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل لضمان دمجهم مجتمعياً ومنع الانتكاسة، مشددا على أن "السرية" هي الضمانة الأولى التي يقدمها الصندوق عبر الخط الساخن (16023)، حيث يتم التعامل مع الحالات دون طلب بيانات شخصية، مع التركيز فقط على الحالة الطبية والموقع الجغرافي لتسهيل تقديم الخدمة.

