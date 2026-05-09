مستشار رئيس الجمهورية : مصر خالية تماماً من فيروس هانتا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر لم تسجل أي إصابة بفيروس "هانتا" حتى الآن، مشدداً على أن قطاع الطب الوقائي

بوزارة الصحة اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة في المنافذ

والمطارات لضمان عدم دخول الفيروس إلى البلاد.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم هنا القاهرة" تقديم الاعلامي محمد الدسوقي رشدى، قال تاج الدين أن فيروس "هانتا" ليس مستجداً، بل هو فيروس معروف عالمياً منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنف خطورته حالياً بأنها "منخفضة"، ولا يشكل تهديداً وبائياً مشابهاً لجائحة كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المصدر الأساسي للعدوى هو "القوارض" وتحديداً الفئران، حيث ينتقل الفيروس للإنسان عبر العض أو استنشاق مفرزات هذه الحيوانات

(البول، البراز، اللعاب).

وحذر بدران من أن الفيروس يتسم بمعدل وفيات وتتمثل أعراضه في آلام تشبه الإنفلونزا تتطور إلى فشل

تنفسي أو كلوي حاد.

وحول إمكانية انتقاله بين البشر، طمأن بدران الجمهور بأن الانتقال من إنسان لآخر "نادر جداً" ولم يُرصد إلا في سلالات محدودة تتطلب تماساً وثيقاً جداً مع مصاب يعاني من ضعف حاد في المناعة، مؤكداً أن السيطرة على الفيروس تبدأ من مكافحة القوارض والالتزام بمعايير النظافة العامة وتجنب تراكم النفايات.

