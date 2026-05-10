يوسف بلعمري يقترب من الظهور مع الأهلي أمام المصري في ختام الدوري

أكد الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن اللاعب يوسف بلعمري أصبح قريبًا من الظهور ضمن قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار الغندور إلى أن يوسف بلعمري قدم مستويات مميزة خلال التدريبات الأخيرة، بعدما اقترب بشكل كبير من استعادة جاهزيته البدنية والفنية عقب الفترة التي ابتعد خلالها عن المشاركة مع الفريق.

وأوضح أن الجهاز الفني للأهلي تابع حالة اللاعب بصورة دقيقة خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما أظهر التزامًا واضحًا في التدريبات ورغبة قوية في العودة للمباريات الرسمية من جديد.

الجهاز الفني يدرس ضمه للقائمة

وأضاف أن الجهاز الفني داخل النادي الأهلي يدرس بجدية ضم اللاعب إلى قائمة المباراة المقبلة، في ظل الحاجة إلى تجهيز أكبر عدد ممكن من العناصر قبل المرحلة القادمة، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني لمنح الفرصة للاعبين العائدين من الغياب، من أجل رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، خاصة مع ضغط المباريات واقتراب الاستحقاقات المهمة التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة.

مواجهة قوية أمام المصري

ومن المنتظر أن يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي في ختام مشواره ببطولة الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة وتحقيق نتيجة إيجابية تليق بمشواره خلال البطولة.