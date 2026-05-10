تحرك برلماني عاجل بشأن استخدام لمبات الزينون وكثرة الحوادث المرورية

قدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عن مخاطر تركيب لمبات الزينون، مؤكدا أن لمبات "الزينون" (Xenon/HID) والليد (LED) العالية، خاصة تلك التي يتم تركيبها بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية، من أبرز مسببات الحوادث المرورية، والتي تُصنف كـ "إضاءة مبهرة" تشكل خطراً جسيماً.

وقال “زين الدين” إن أي إضاءة أمامية بيضاء شديدة التركيز لا تحتوي على عدسات لتوجيه الضوء، ما يجعله مشتتاً ومبهراً، موضحا أن استخدام هذه الإضاءة لا يُعد "تطوراً" بل مخالفة قانونية لما تسببه من إيذاء مباشر لسلامة الآخرين ومخاطر مرورية جسيمة.

وذكر النائب في طلبه عدده مخاطر من بينها:



أولاً: مخاطر لمبات الزينون والليد الباهرة العمى المؤقت:

(الانبهار): تسبب شدة إضاءة الزينون، خاصة عند تركيبها في كشافات غير مخصصة لها، انبهاراً فورياً لسائقي السيارات القادمة في الاتجاه المقابل، ما يؤدي إلى عمى مؤقت لعدة ثوانٍ.

انعدام الرؤية: تؤدي الإضاءة العالية المباشرة إلى اختفاء معالم الطريق أمام السائق الآخر، ما يزيد من احتمالية انحراف السيارة أو التصادم.

تشتت الانتباه: اللون الأبيض المزرق (العالي) يؤثر على تركيز السائقين، خاصة في الطرق غير المضاءة جيداً.

تأثير المرايا الجانبية: الإضاءة الخلفية القوية (من سيارة خلفك) عبر المرايا تسبب تشتتاً كبيراً وتشوشاً لرؤية السائق الأمامي.

ثانياً: تجريمها في قانون المرور:

تعتبر الإضاءة الباهرة مخالفة صريحة لقوانين المرور ، مؤكدا أنه يجب شن حملات مكثفة لمحاسبة المخالفين.

وطالب بتصنيف المخالفة على أنها استخدام مصابيح غير مطابقة للمواصفات أو “إضاءة باهرة”، مع معاقبة السائق وفقا لتجريمها داخل قانون المرور الجديد بأشد عقوبة، فهي أكثر من السير عكس الاتجاهه لأنها تسبب حوادث كثيرة أو سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر في حال استخدام الإضاءة الباهرة.

الغرامة المالية

وشدد على ضرورة فرض غرامات مالية على المركبات التي تستخدم هذا النوع من الإضاءة.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات، يتم اتخاذ إجراءات بحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.