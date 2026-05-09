مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

تصدر خبر قاضٍ متهم بقتل طليقته في الشارع حديث السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد اعترافات وُصفت بالمثيرة للجدل أدلى بها أمام هيئة المحكمة، وذلك عقب اتهامه بإنهاء حياة والدة أبنائه، بسبب زواجها عرفيًا من شخصين وإقامتها دعاوى نفقة ضده.

تضمنت واقعة اتهام قاضٍ بقتل طليقته في الشارع، أنه أقدم على إنهاء حياتها بعدما اتهمها بالزواج عرفيًا مرتين أثناء استمرار العلاقة الزوجية بينهما، ما دفعه بحسب أقواله إلى تطليقها لاحقًا، مشيرًا إلى أنها حصلت منه على مبلغ 2.5 مليون جنيه، كما اصطحبت ابنتيهما للعيش مع شخص وصفه بأنه “مسجل خطر”.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه تعرض لعدة شكاوى بوزارة العدل للمطالبة بنفقات، مؤكدًا أنه “تحمل الأمر لمدة 10 سنوات كاملة حتى ضاقت به الدنيا”، على حد تعبيره، وأضاف معنديش مشكلة أتعدم طالما هتعدم راجل.

كما أوضح أن طليقته تزوجت في سبتمبر 2025، ثم أقامت ضده دعاوى نفقة في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن لديه ابنة تبلغ من العمر 13 عامًا، وكان يخشى عليها من العيش مع زوج الأم الذي اتهمه بالتورط في قضايا تتعلق بالكازينوهات وغسل الأموال.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه أطلق النار على طليقته ثلاث مرات باستخدام سلاحه المرخص، مدعيًا أن ذلك جاء دفاعًا عن “شرف أسرته” وحماية أطفاله، وفق أقواله أمام التحقيقات.