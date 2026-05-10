جيناك.. المطرب الشامي يشعل حماس جمهوره بحفل باريس

أحيا المطرب الشامي حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس السبت 9 مايو، في العاصمة الفرنسية باريس ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وظهر الشامي، خلال الحفل بإطلالة كاجوال سوداء، وقدم باقة من أغانيه التي أشعلت حماس جمهوره، منها: (دكتور، جيناك، سميتك سما، خدني) وغيرها من الأغاني.

في شهر يونيو 2025، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائيا جديدا، جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ متنوّع يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا أيضا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

أمّا تامر حسني، فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.