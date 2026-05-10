باكستان وبنجلاديش تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات

بحث وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية البنغالية، شاما عبيد إسلام، سبل توطيد أواصر الصداقة بين البلدين، واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة و الأعمال والثقافة.

وذكرت راديو باكستان اليوم /الأحد/ أنه خلال الاجتماع - الذي عقد في دكا عاصمة بنجلاديش - أجرى الوزيران مباحثات مفصلة حول العلاقات الثنائية، والوضع الإقليمي، ودور باكستان في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد الوزيران ضرورة التوسع في تبادل الوفود لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين.