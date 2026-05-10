تقرير: الذهب يحقق مكاسب أسبوعية تقارب 2% مدفوعا بتوقعات إمكانية تهدئة توترات الشرق الأوسط وتراجع الدولار

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن أسعار الذهب أنهت تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع لتغلق عند مستوى 4716 دولارا للأونصة مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 أبريل الماضي ومحققة مكاسب أسبوعية تقارب 2% نتيجة تداخل مجموعة عوامل اقتصادية وجيوسياسية في مقدمتها تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة إلى جانب تنامي التوقعات بإمكانية تهدئة التوترات في الشرق الأوسط خصوصا بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم، إلى أن هذا التفاؤل انعكس على أسعار النفط التي شهدت تراجعا ملحوظا؛ مما أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية العالمية ودعم جاذبية الذهب كأداة تحوط رئيسية.

وأوضح التقرير أنه رغم تسجيل بعض التطورات الميدانية بما في ذلك تبادل محدود للتصعيد في منطقة الخليج فإن استمرار الحديث عن حلول دبلوماسية وإمكانية تثبيت وقف إطلاق النار أسهم في تعزيز حالة من التفاؤل الحذر داخل الأسواق، إلا أن استمرار الخلافات خصوصا المتعلقة بالملف النووي الإيراني مازال يشكل عامل ضغط يمنع الأسعار من تحقيق ارتفاعات قوية وسريعة.

من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكي أظهرت إضافة 115 ألف وظيفة خلال شهر أبريل الماضي متجاوزة التوقعات؛ بما يعكس استمرار قوة سوق العمل.. لكن في المقابل أشار إلى تراجع مؤشرات ثقة المستهلك؛ ما يعكس وجود ضغوط معيشية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة سابقا وهو ما خلق حالة من التباين في قراءة المشهد الاقتصادي.

وذكر أن انقسام آراء مسئولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة أو التوجه نحو خفض الفائدة يزيد حالة عدم الوضوح؛ ما يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر في قراراتهم الاستثمارية.

وذكر تقرير "دار السبائك" أن أنظار الأسواق تتجه خلال الفترة المقبلة إلى بيانات التضخم الأمريكية بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك والمنتج إلى جانب مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لما لها من دور محوري في تحديد توجهات السياسة النقدية وانعكاس ذلك على تحركات الذهب والدولار.

من الناحية الفنية، بين التقرير أن الذهب يواصل التداول فوق مستوى 4700 دولار الذي يمثل نقطة دعم رئيسية في الوقت الحالي فيما يشير الثبات فوق هذا المستوى إلى استمرار الاتجاه الإيجابي، مشيرا إلى أن أي كسر لهذا المستوى قد يدفع الأسعار إلى حركة تصحيحية خصوصا في حال تحسن الدولار أو ارتفاع عوائد السندات.

وبين أن أسعار الذهب تتحرك في المجمل ضمن اتجاه صاعد مدعوم بعوامل أساسية إلا أن هذا الاتجاه مازال محاطا بالحذر في ظل حساسية الأسواق لأي تطورات جيوسياسية أو اقتصادية مفاجئة؛ مما يجعل هذه الفترة مرحلة ترقب حاسمة لتحديد المسار القادم للأسعار.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أشار التقرير إلى أن أسعار الذهب في الكويت تأثرت بالتطورات الأخيرة حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 46.960 دينار كويتي وسجل عيار 22 حوالي 43 دينارا، بينما سجلت الفضة حوالي 885 دينارا للكيلوجرام.