الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الدفع بلوادر لرفع آثار حريق مخزن بطاريات وكاوتش في قليوب

إبراهيم الهواري

واصل مجلس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالقليوبية، أعمال التبريد وملاحظة الحالة بموقع نشوب حريق بمخزن بطاريات وكاوتش وقطع غيار بمصنع أبو حوا بقليوب، حيث تم الدفع بلودار ومعدات من مجلس المدينة لتقليب ورفع أثار الحريق، مع تواجد سيارتي إطفاء للتأكد نهائيا من عدم نشوب الحريق مرة أخرى.
وتمكن رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب بمخزن بطاريات وكاوتش وقطع غيار بمصنع أبو حوا بقليوب.

وتم الدفع بـ 19 سيارات إطفاء شملت 3 سيارات من الإدارة العامة للحماية المدنية، و2 سيارة من محافظتي القاهرة والجيزة، و2 سيارة من منطقة الحماية المدنية للشركات البترولية، بالإضافة إلى 12 سيارة من مديرية أمن القليوبية، للتعامل مع النيران ومحاصرتها، وتتم الأن أعمال التبريد بموقع الحريق.


كما تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وسيارة إمداد لتأمين موقع الحادث، إلى جانب 4 لوادر تابعة لمجلس مدينة قليوب لدعم أعمال رفع المخلفات وفتح الممرات أمام سيارات الإطفاء بما يسهم في تسريع عمليات الإخماد.

وتلقى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بلاغا عاجلا عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، يفيد بنشوب حريق بمخازن "أبو حوا" لقطع غيار الدراجات النارية الواقعة على الطريق الزراعي بمدينة قليوب، وعلى الفور تحرك المحافظ إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً.

وعند وصوله، كان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، قد تواجد بالفعل بموقع الحادث منذ اللحظات الأولى للبلاغ، حيث تابع إجراءات تأمين الموقع ودفع القوات الأمنية لتنظيم الحركة بمحيط الحريق، كما حضرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، لمتابعة تداعيات الحادث ودعم جهود الأجهزة التنفيذية بالموقع.

وعقب ذلك، تابع المحافظ ومدير الأمن تطورات الموقف ميدانيا، موجهين بسرعة تكثيف جهود جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وفي إطار المتابعة الصحية، أسفرت الجهود عن إصابة 3 حالات تم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، إلى جانب التعامل مع 11 حالة اختناق بسيطة بموقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وأشاد محافظ القليوبية بالاستجابة السريعة والفعالة من جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وعلى رأسها قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة ورجال الشرطة وهيئة الإسعاف، مؤكداً أن سرعة التحرك والتنسيق المشترك ساهمت في محاصرة الحريق والحد من امتداده.
 

ازالة تعدي
جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

