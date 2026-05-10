الليلة.. يوسف الشريف يكشف لـ عمرو الليثي أقرب المنافسين له

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس وتذاع اليوم الاحد وغدا الاثنين عبر شاشة قناة الحياةً، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، النجم الكبير يوسف الشريف والذي يتحدث عن مسلسله "فن الحرب " والذي أذيع في شهر رمضان ، وحقق نسب مشاهدة عالية ونال استحسان المشاهدين والنقاد.

ويكشف يوسف الشريف خلال اللقاء عن رؤيته في اختيار بطل المسلسل و اللي الناس تحبه وما يستخدمش ذراعه وياخد حقة بالحكمة ، وما هي الصدمة التي صدمها الجمهور؟.

كما يكشف ولاول مرة لعمرو الليثي ويجيب على سؤال مين أقوى وأخطر منافس لك في رمضان لهذا العام؟، وهل هو الأعلى أجرا بين أبناء جيله؟.

كما يصرح هل المنافسة الرمضانية حرب تكسير عظام ام سباق شرس ؟؟ وكيف استخدم طريقة الخداع خلال احداث المسلسل.

كما يتحدث ولاول مرة هل يقبل ان يكون البطل التاني في الأفيش ، وما هو أصعب لغز في حياته سواء الشخصية او الفنية ولم يصل الي حل له.

أبطال مسلسل فن الحرب

ويشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

ويمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.