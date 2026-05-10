الجيش الكويتي: تعاملنا مع عدد من المسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي فجر اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الكويتي" أنه تعامل مع عدد من المسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي فجر اليوم.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف الرحلات الجوية إلى مطار سفنكس الدولي، في الجيزة بدءا من الأحد المقبل.

وأوضحت الخطوط الجوية الكويتية، أن استئناف الرحلات من مطار الكويت الدولي مبنى (تي 4) إلى مطار سفنكس الدولي في الجيزة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي إن استئناف تشغيل الرحلات إلى مطار سفنكس يأتي تماشيا مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز مرونة التشغيل وتلبية احتياجات المسافرين مع تزايد الإقبال على السفر خلال هذه الفترة.

وأوضح الشطي، أن وجهات الخطوط الجوية الكويتية، ستكون إلى مطار القاهرة الدولي بواقع رحلتين يوميا ومطار سوهاج برحلتين في الأسبوع إضافة إلى مطار سفنكس، مشيرا إلى أن زيادة عدد وجهات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى (تي 4) يأتي في إطار حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.