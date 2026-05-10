نائب رئيس بنك ناصر أمام البرلمان: 4700 فرع بريد لتوصيل الخدمات إلى أبعد نقطة في الجمهورية

أكد وليد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعمل خلال الفترة الحالية على توسيع نطاق الخدمات التمويلية والوصول بها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في مختلف المحافظات، من خلال الاستفادة من شبكات الانتشار الواسعة لعدد من الجهات والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية والتحصيل الإلكتروني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

الهيئة قادرة على تقديم الخدمات التمويلية عبر نحو 4700 فرع تابع للهيئة القومية للبريد

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن الهيئة أصبحت قادرة على تقديم مختلف الخدمات التمويلية عبر نحو 4700 فرع تابع للهيئة القومية للبريد، والموزعة على مستوى الجمهورية، وهو ما يتيح للبنك التواجد بالقرب من المواطنين في المدن والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويسهم في تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

وأضاف أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل كذلك على تطوير خدمات التحصيل وتيسير إجراءات صرف المستحقات المختلفة، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة ورفع معدلات الوصول للفئات المستحقة، موضحًا أن البنك يعتمد على آليات متعددة لضمان سهولة وسرعة تقديم الخدمة.

وأشار وليد عبد العظيم إلى أن البنك يستفيد أيضًا من الانتشار الجغرافي الواسع لشركة فوري، من خلال نحو 34 ألف مركز منتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يساهم في تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمتعاملين مع البنك، فضلًا عن دعم وصول الخدمات إلى أبعد نقطة داخل المحافظات والمراكز والقرى.

وأوضح أن التعاون مع الشركات المختلفة لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات المالية أو التحصيل، وإنما يمتد كذلك إلى دعم خطط التسويق والتعريف بخدمات البنك، لافتًا إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة يتمثل في ملف التسويق والوصول إلى المواطنين وتعريفهم بطبيعة الخدمات المتاحة لهم.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يعمل على استغلال الشراكات القائمة مع الشركات والمؤسسات المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق انتشار أكبر للخدمات، بما يضمن وصولها إلى المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

ونقل نائب رئيس مجلس إدارة البنك تأكيدات رئيس الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بأن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في قنوات تقديم الخدمة وتعزيز أدوات الوصول إلى المواطنين، مع الاستمرار في تطوير آليات العمل داخل البنك، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الاجتماعية والتمويلية بصورة أكثر سرعة وكفاءة.