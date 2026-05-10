الدفاع القطرية: تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة لاستهداف بمسيرة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الدفاع القطرية أعلنت تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة لاستهداف بمسيرة.



وأوضحت وزارة الدفاع القطرية أن اندلاع حريق محدود في سفينة البضائع دون وقوع إصابات.

وتابعت أن سفينة البضائع تابعت رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، بتعرّض ناقلة بضائع سائبة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها قبالة السواحل القطرية، على بُعد نحو 23 ميلاً بحريًا شمال شرقي العاصمة الدوحة.

وذكرت الهيئة أن المقذوف تسبّب في اندلاع حريق محدود على متن السفينة، قبل أن تتم السيطرة عليه سريعًا دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بيئية.

وفي أعقاب الحادث، بدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة لكشف مصدر المقذوف وملابسات الواقعة، فيما دعت السلطات السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.