الهلال الأحمر يطلق القافلة 192 بحمولة أكثر من 4 آلاف طن مساعدات للفلسطينيين

أكد أحمد نبيل، مراسل "إكسترا نيوز"، استمرار الجهود الإنسانية المصرية لدعم قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قوافل “زاد العزة من مصر إلى غزة” دفعت، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بأكثر من 4900 طن من المساعدات المتنوعة عبر معبر رفح البري.

وأوضح نبيل أن القافلة الثانية تضمنت كميات كبيرة من المواد البترولية، بينها البنزين والسولار والغاز، لتشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع، إلى جانب مساعدات إغاثية تشمل السلال الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية، فضلًا عن مواد الإيواء مثل الخيام والبطاطين والمشمعات لدعم المتضررين والنازحين.

وأضاف أن معبر رفح البري يشهد استعدادات متواصلة لاستقبال المصابين والمرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مصر، بالتزامن مع عودة عدد من الحالات التي تلقت العلاج إلى القطاع، وسط تنسيق مكثف من الهلال الأحمر المصري لتيسير حركة العبور وتقديم الدعم الإنساني.