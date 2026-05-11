الاستثمار والتصالح في مخالفات البناء على طاولة النواب.. غدا

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، الثلاثاء، سلسلة اجتماعات لمناقشة ملفات الاستثمار، والصحة، والثقافة، والتعليم، والإدارة المحلية، ضمن مناقشات مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية رؤية وزارة الاستثمار بشأن جذب الاستثمارات والقضاء على المعوقات، إلى جانب أداء صندوق مصر السيادي، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. كما تبحث اللجنة موازنات الهيئات التابعة للوزارة.

فيما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبات إحاطة بشأن معوقات ملف التصالح في مخالفات البناء وتأخر إجراءات البت في الطلبات، بحضور وزيري التنمية المحلية والإسكان.

وتبحث لجنة الخطة والموازنة موازنات وزارة الصحة وهيئات التأمين الصحي وسلامة الغذاء والشراء الموحد، بينما تناقش لجنة التعليم موازنات وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

كما تواصل لجنة الإعلام والثقافة والآثار مناقشة موازنات قطاعات وزارة الثقافة، فيما تبحث لجان النقل والإسكان والتضامن والقوى العاملة ملفات وموازنات متنوعة ضمن خطة الدولة للعام المالي الجديد.