ضبط المتهمين بتجميع وحجب المواد البترولية بالأقصر

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، في ضبط شخصين مقيمان بدائرة مركزى شرطة "إسنا، وأرمنت لقيامهم بتجميع وحجب المواد البترولية "سولار ، بنزين" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قيام (شخصين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركزى شرطة "إسنا ، وأرمنت").. بتجميع وحجب المواد البترولية "سولار ، بنزين" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطهما حال إستقلال أحدهما سيارة ربع نقل "بدون تراخيص" والآخر بداخل مخزن بمسكنه ، وعُثر بحوزتهما على (28 جركن معبئة بمواد بترولية "سولار ، بنزين" وزنت جميعها أكثر من "طن") .. وبمواجهتهما قررا بحيازتهما للمواد البترولية وتحصلهما على الكمية المضبوطة من خلال تجميعها من عدة محطات وقود بمحافظات الوجه القبلى ، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.