زعموا عدم استجابة الأمن للاستغاثة.. القبض على أطراف مشاجرة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام والدها وشقيقها بالتعدى بالضرب على والدتها وشقيقها الآخر وإحداث إصابتهما بالغربية، والزعم بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لاستغاثتها.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين وجود خلافات عائلية بين طرف أول: القائمة على النشر ووالدتها وشقيقها، وطرف ثان: والد القائمة على النشر، وشقيق آخر لها، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، لرغبة والدة القائمة على النشر بيع المنزل ملكها ورفض الطرف الثانى ذلك، فقاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب "محرر بشأنها محضر بتاريخ 3 الجارى بدائرة المركز"، وقد تم ضبط الطرفين فى حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبسؤال القائمة على النشر بشأن الادعاء بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لاستغاثتها، أقرت بادعائها الكاذب للاهتمام بشكواها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.