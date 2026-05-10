الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين أوكرانيا وروسيا، مشيدا بشكل خاص بجهود الولايات المتحدة في تيسير هذا الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الأمين العام،ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي اليوم /الأحد/ "نرحب بالإعلان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين أوكرانيا وروسيا ، وبالتبادل المزمع للأسرى على نطاق واسع، وبجهود الولايات المتحدة في تيسير هذا الاتفاق".

و جدد جوتيريش، دعوته إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، كخطوة أولى نحو سلام عادل ومستدام وشامل، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.